Обновленный Быков вне закона? Часть 2

Возмущенные продюсеры заявляют, что права на презентационный показ ленты были, и он осуществлялся согласно закону. «Это никакая не пиратская копия. Да, мы не успели получить прокатное свидетельство, но у нас есть письмо от Министерства культуры, разрешающее и санкционирующее этот показ», - заявила «Главреду» исполнительный продюсер колоризации картины Марина Лопатенок. Поэтому мы сочли необходимым продолжить дискуссию на нашем сайте. Тем более что появились новые подробности.

Итак, напомним, в конце 2008 года Министерство культуры и туризма объявило конкурс на получение права проведения полного цифрового восстановления и колоризации фильма «В бой идут одни старики», снятого в 1973 году Леонидом Быковим. Конкурс выиграла компания «Трейд Интертеймент», соответственно, она и получила право на вышеупомянутые действия.

Почему и у кого возникла спешная необходимость обновлять именно эту картину – чиновники предпочитают не говорить. Разве что оговариваются, что оказывалось определенное давление, чтобы тендер все же был проведен. Дальше начинается самое интересное. В Протоколе заседания жюри относительно конкурса один из пунктов гласит, что компания-победитель должна согласовать с киностудией-производителем перечень работ по соглашению, а также получить разрешение на проведение цифрового восстановления и колоризации фильма у наследников и владельцев авторских прав. В Договоре же, заключенном Государственной службой кинематографии и ООО «Трейд Интертеймент» 15 декабря 2008 года, говорится о том, что к началу коммерческого использования прав на возобновленный фильм Лицензиат, то есть компания «Трейд Интертеймент», должен «в письменном порядке согласовать с киностудией-производителем оригинального фильма (обладателем неимущественных авторских прав) обязательства по указанию в титрах новой версии имени киностудии-производителя и всех авторов оригинального фильма, сохранению целостности произведения, недопущению коверкания, искажения произведения, а также согласовать с киностудией-производителем перечень работ». Кроме того, Лицензиат берет на себя обязательство после получения государственного свидетельства на право распространения и демонстрации новой версии фильма оплатить наследникам авторов фильма одноразовое авторское вознаграждение «в размере 25000 гривен».

Итак, лента была восстановлена и «раскрашена». Впрочем, распространять и демонстрировать «отдельное новое произведение, другой объект авторского права, на который компания имеет исключительное имущественное право», как отмечают представители «Трейд Интертеймент», нельзя без государственного прокатного свидетельства. Министерство культуры и туризма в выдаче такого свидетельства компании отказало. Кроме того, государственное учреждение демонстрирует намерение расторгнуть договор с «Трейд Интертеймент» и аннулировать результаты тендера в связи с невыполнением условий договора (отсутствие письменного согласования работ с киностудией имени Довженко и дачи разрешения наследников).

Со своей стороны, представители компании отмечают, что договор невозможно расторгнуть в одностороннем порядке, кроме того, он не предполагает предоставления вышеупомянутых документов. Поэтому исполнительный продюсер колоризации картины Марина Лопатенок уверена, что право на демонстрацию и распространение новой версии ленты они все же получат. «Закончится это тем, что они (Министерство культуры и туризма. – Авт.), в конце концов, выдадут нам прокатное свидетельство, – сказала «Главреду» госпожа Лопатенок. – Мы не должны получать разрешение наследников по условиям нашего договора. Там такого пункта нет. Там сказано, что лицензиар гарантирует, что он имеет все законные основания для предоставления лицензиату всех имущественных прав на оригинальный фильм по настоящему договору. Права на оригинальное произведение, которые переданы лицензиату по настоящему договору, не нарушают право третьих лиц. На тот момент, когда они (Министерство культуры и туризма. – Авт.) передавали нам права, они предоставили нам все документы о том, что являются законными владельцами имущественных прав на этот фильм. Если Министерство культуры передало имущественные права третьим лицам в период действия договора, то это их проблемы, а не наши».

Между тем, киностудия-производитель в лице Национальной киностудия имени Довженко заявляет, что с ними не была согласована передача прав по проведению полного цифрового восстановления и колоризации фильма «В бой идут одни старики», а имущественные права на кинофильм принадлежат предприятию, которое осуществило съемку, согласно статье 483 Гражданского Кодекса Украинской ССР, от 1963 года. Кроме того, согласно приказу Минкульта от 15.12. 2008 г. «О безоплатной передаче невещественных активов» все фильмы за период с 1953 по 2008 год в количестве 766 единиц переданы на баланс Киностудии имени Довженко на правах полной имущественной интеллектуальной собственности.

Может ли Национальная киностудия апеллировать к такому, мягко говоря, устаревшему нормативному акту, как Гражданский Кодекс Украинской ССР, разъясняет главный специалист отдела по вопросам авторского права и смежных прав Государственного департамента интеллектуальной собственности Оксана Кравченко. «К тем аудиовизуальным произведениям, которые были созданы до 1991 года, должно применяться ранее действовавшее законодательство, в частности, в данном случае может быть применен Гражданский Кодекс УССР, потому что это касается контекста создания этого объекта авторского права, – говорит она. – В отдельных случаях, при судебном разбирательстве, могут быть использованы определенные нюансы законодательства, учитывая конкретную ситуацию, конкретные правоотношения».

Что касается приказа Министерства, то удивляет тот факт, что он издан в день подписания договора между Государственной службой кинематографии и компанией «Трейд Интертеймент», которой Министерство передало имущественные права на фильм «В бой идут одни старики» на определенный срок, указанный в договоре. Следует обратить внимание, что Национальная киностудия направила письмо с разъяснениями относительно владения имущественными правами на ленту компании-колоризатору 24 февраля.

Но теперь позиция Министерства однозначна – расторгнуть договор. Также оказывается, что Министерство культуры и туризма Украины, несмотря на то, что 17 апреля послало ООО «Трейд Интертеймент» заявление об аннулировании договора за подписью заместителя министра Тимофея Кохана, 8 мая за той же подписью было предоставлено разрешение на одноразовый некоммерческий показ в кинотеатре «Украина».

Председатель Государственной службы кинематографии Анна Чмиль также комментирует ситуацию «Главреду». «Я далека от мысли, что это будет просто скандальная история, – говорит она. – Прежде всего это связано с популярностью самого Быкова, с тем, что его фильм сделан по наивысшим кинематографическим канонам, и, безусловно, что на популярность, на приобщение к «имени» претендуют люди, которые стремятся это использовать. И это еще раз доказывает, что кино – не такое уж простое дело. К кино сегодня стремятся приобщиться множество людей, тем более, если кино популярно, любимо миллионами. Вы же понимаете, что и реклама дороже, если в эфире шедевр. Виновата в ситуация также и я, потому что в какой-то момент сдалась».

Тем не менее, дочь Леонида Быкова Марьяна с самого начала была категорически против вмешательства в фильм своего отца и намерена отстаивать свою позицию в суде. «Безусловно, я приму все меры, – говорит Марьяна Леонидовна. – Я понимаю, какое меня ждет сопротивление. Я понимаю, что какой-нибудь наркоман может где-то меня встретить. Или я случайно могу попасть под машину, хотя и осторожно перехожу улицу. Все может быть. Для нас на кон поставлена честь и смысл жизни отца и его работы. А для них – какие-то их собственные интересы. Эти колоризаторы режут картину на куски и делают целлофановые коврики из отцовского фильма, раскрашивают их анилиновыми красками и считают, что на этой базарной красоте можно кого-то воспитать. Они могут прикрываться словами Быкова, что, мол, он мечтал о цветном фильме. На самом деле в ленте «В бой идут одни старики» режиссером в качестве игровых эпизодов сознательно использовались черно-белые кадры кинохроники, а монтаж картины органически сплетал их с черно-белыми постановочными кадрами. Этот режиссерский прием был признан удачной творческой находкой, которая позволяла ощутить неповторимую атмосферу документальности всего фильма. За 36 лет существования «Стариков» мне не приходилось слышать, что черно-белое изображение - недостаток ленты, нуждающийся в исправлении».

Впрочем, продюсер новой версии фильма Марина Лопатенок отмечает, что произведение после проведения обновительных работ и «раскрашивания» не испорчено и не обезображено, а в договоре прописано только то, что после получения прокатного свидетельства компания обязуется выплатить родственникам Быкова определенную сумму денег. «Но мы имеем право ничего не платить, – говорит она, – Потому что неимущественное авторское право в нашей стране не передается по наследству, то есть с нашей стороны это был жест доброй воли».

В действительности, Законом Украины об авторском праве и смежных правах для наследников, владельцев неимущественных прав, все же предусмотрен луч света в темном царстве, которое изобразила госпожа Лопатенок. Как отметила главный специалист отдела по вопросам авторского права и смежных прав Государственного департамента интеллектуальной собственности: «Согласно статье 29, п.2 Закона наследники имеют право защищать авторство на произведение и противостоять обезображиванию, искажению или другому изменению произведения, а также любому другому посягательству на произведение, которое может нанести вред чести и репутации автора. То есть, если наследники Быкова считают, что произведение обезображено и искажено, они могут обратиться в суд. Но в этом случае нужно будет доказать, что это действительно так и есть».

«Это наверняка предмет какого-то выяснения дела между нами и Марьяной, да, действительно, – ответила на это представитель компании. – Я не могу ни за что ручаться, что будет завтра. В суде или не в суде это будет решено, но у нас против Марьяны нет никакого негатива».

Так или иначе, но без прокатного свидетельства картину нельзя демонстрировать и распространять. Продюсеры же новой версии ленты говорят, что цветной фильм «В бой идут одни старики» уже ожидают на всевозможных фестивалях, где он будет демонстрироваться в рамках специальных программ. Например, один из продюсеров, Алексей Дивеев-Церковный отметил, что в ближайшее время ленту «ждут в «Артеке». Но до выяснения всех обстоятельств в суде Министерство культуры прокатное свидетельство выдавать не будет. Или же будут «привлечены» другие рычаги влияния. Например, те же, которые повлияли на решение провести тендер.