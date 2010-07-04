Подругу Пэрис Хилтон депортируют из ЮАР

Подругу, с которой певица и телеведущая Пэрис Хилтон смотрела за матчем между футбольными сборными Бразилии и Нидерландов, высылают из ЮАР и не впустят в эту страну в течение еще двух лет, заявили власти страны. Дженнифер Роверо, экс-модель Playboy, была арестована вместе с Хилтон в пятницу после матча ЧМ-2010 по футболу и признала на суде, что имела при себе марихуану, передает Newsru.com. Хилтон в сообщении на сайте микроблогов Twitter отрицает, что была арестована. Власти ЮАР отметили, что обвинений ей предъявлять не стали.