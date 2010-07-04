В Киевской области прошел фестиваль «Трипільське коло»

В городе Ржищев (Киевская область) прошел ІІІ Международный эко-культурный фестиваль «Трипільське коло. Вогонь». За время работы фестиваля здесь работали более 25 творческих площадок, шоу и территорий мастер-классов, где гости смогут обучиться танцам разных народов мира, поближе познакомиться с культурой Триполья и почувствовать себя частью природы, а ночью посмотреть лучшие анимационные и короткометражные фильмы мира, сообщает Лига. Как сообщает пресс-служба фестиваля, гости во время фестиваля смогли насладиться интерактивными трипольскими забавами, постройкой трипольского жилья, реконструкцией трипольской печи, обжиганием глиняной посуды по давней технологии, лепкой трипольских изделий: посуды, керамических фигурок животных, людей, игрушек, а также росписью орнаментом тех времен. Также гости фестиваля учились изготавливать вытынанки, куклы-мотанки, расписывать и расшивать эко-торбочки, декоративные подушки, плести «ловцов снов», рисовать по ткани, расписывать яйца и многому другому. Во время фестиваля гостей развлекали группы «ДримбаДаДзига», «Крихітка», «Піккардійська терція», «АтмАсфера», театр «Данко» и «Art Groove Studio», «Русичі», «PoliКарп», «ДомРа», «Osimira» (Беларусь), «Mad Heads XL», «Даха-Браха». В Международной школе танцев гостей учили шотландской польке, танцам Средневековой Европы, японским и еврейским танцам, танцу живота и ориш-сальсе, танцевально-двигательной терапии «Исцеляющий звук«, ирландским и болгарским танцам, индийским и афро-кубинским, шотландским кантри танцам, фламенко и ямайскому социальному танцу дансхол. На «Территории здоровья» можно было заняться гимнастикой, получить уроки йоги и мастер-класс по сбору трав, узнать о сказкотерапии и арт-терапии, получить разнообразные советы, как оставаться здоровым без лекарств. Также на фестивале работали экологические и эзотерические площадки. В рамках фестиваля «Трипільське коло. Вогонь» на экологической площадке состоялась торжественная церемония поднятия флага нового Европейского логотипа органической продукции, который вступил в действие с 1 июля 2010 года. На «Территории красоты» прошли мастер-классы по боди-арту с украинскими мотивами, коллективное плетение венков. Здесь же состоится презентация индийской культуры, в том числе искусства росписи хной. Литературная сцена стала местом презентации поэтов и прозаиков, литературных журналов и самых свежих книг украинских издательств. В частности, свою поэзию представили Иван Андрусяк, Роман Скиба, Оксана Самара, прозу - Богдан Жолдак, Марина Соколян, Андрей Кокотюха, Евгения Кононенко. Маленьких гостей фестиваля также ожидали многочисленные развлечения, в том числе конкурс детских рисунков, мастер-класс по разведению костра, представление кукольного театра, выпечка жаворонков из теста, шитье игрушек. На протяжении всего фестиваля здесь работала «Синема-палатка», в которой можно было просмотреть игровые, документальные и анимационные работы современных украинских киномастеров и лучших режиссеров мира. Кроме того, вечером проходили фаер-шоу, а также – фестиваль борща, передает Newsru.com. Каждый фестиваль посвящён одной из природных стихий. Нынешний проходит под знаком огня. Отсюда и слоган: «Зажигаем сердца». В прошлом году фестиваль посетило около 12 тысяч участников. В этом году, по мнению организаторов, участников было как минимум в два раза больше.