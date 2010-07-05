В Швеции за секс с проститутками будут сажать на год

Комиссия правительства Швеции предлагает увеличить меру наказания за приобретение сексуальных услуг до года лишения свободы, передает Utro.ru. На сегодня максимальная мера наказания - 6 месяцев. Однако на практике суд назначает, как правило, денежный штраф в размере 5000 крон, сообщает Шведское радио. По мнению комиссии следует учредить национальный центр по координации работы по борьбе с проституцией и торговлей людьми. В Швеции уже больше 10 лет существует запрет на покупку сексуальных услуг. После введения этого закона в 1999 году уличная проституция уменьшилась вдвое. Теперь следует сделать следующий шаг, отвечающий требованиям современности, и ужесточить наказание.