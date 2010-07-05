«Танцующий мост» в Волгограде оборудовали датчиками колебаний

«Танцующий» мост через Волгу в Волгограде оборудовали специальными трехмерными датчиками круглосуточного контроля за малейшими колебаниями конструкций, сообщил в понедельник замначальника управления автомобильных дорог администрации Волгоградской области Владимир Оников, передает Newsru.com. Новый мост через Волгу был сдан всего полгода назад, а 20 мая его закрыли из-за колебаний амплитудой до одного метра. Эксперты пришли к выводу, что причиной колебаний моста стала его аэродинамика: ветровые нагрузки могли попасть в одну резонансную зону и вызвать такие последствия. В ходе исследований на мостовом переходе не было обнаружено никаких внешних трещин и внутренних нарушений. Движение для легкового автотранспорта по мосту было открыто 25 мая. Грузовой транспорт пока по мосту не пускают, до окончательного завершения всех исследований. Ранее специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС МЧС России провели в Волгограде динамические испытания моста, прозванного в народе «танцующим», и не выявили дефектов в конструкции. «На трех несущих пролетах судоходных переходов моста установлены специальные датчики – трехобъемные акселерометры, которые фиксируют ускорения колебания пролетных строений. Данные датчики на текущий момент находятся в рабочем состоянии. Всего их шесть штук», – сказал Оников журналистам. По его словам, ранее такого оборудования на волгоградском мосту не было, так как это было не предусмотрено проектными и нормативными документами. Сейчас информация, которую считывают датчики, в режиме онлайн одновременно выводится на пульты дежурных по контролю за состоянием мостового сооружения и МЧС. Датчики показывают состояние ускорения колебаний моста в цветовых зонах: зеленой, желтой и красной. «Зеленая зона – это рабочая обстановка. Желтый цвет будет загораться при определенном уровне ускорения колебаний – это предупреждение. Если будет загораться красный свет, то это будет значить, что ускорение колебаний пролетного строения может подойти к какой-то расчетной критической норме. В этом случае будет перекрываться движение по мосту», – пояснил Оников. Замначальника облуправления автомобильных дорог отметил, что в случае, если датчики покажут красную зону, то «это не говорит о том, что мост разрушается или может быть разрушен, это говорит только о принятии предупреждающих мер». Волгоградский мост, по словам Оникова, также оборудован новой станцией метеоконтроля, расположенной на высоте двух метров от пролетного строения. Это вторая метеостанция, расположенная на мосту. Первая, находящаяся на высоте девяти метров, работает с момента сдачи мостового перехода в эксплуатацию. «Ученые посчитали, что на высоте девяти метров информация недостоверная, поэтому новые метеодатчики расположены гораздо ниже и фиксируют четкую ситуацию с пролетным строением уже непосредственно на конструкции», – пояснил замначальника облуправления. Метеостанции фиксируют не только погодные условия – скорость и направление ветра, температуру воздуха, но и показывают коэффициент сцепления дороги. «Если образовывается какая-то пленка, ухудшается поверхность скольжения, то эти данные выводятся на табло, ограничивается скорость движения по мостовому переходу», – уточнил Оников.