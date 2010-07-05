После схода селя на юго-западе Китая найдены 26 трупов

К вечеру субботы были найдены тела 26 погибших в результате обрушения горных пород в поселке Ганъу уезда Гуаньлин провинции Гуйчжоу (Юго-Западный Китай), передает «Lenta.ru». Еще 73 человека числятся пропавшими без вести, сообщает «Синьхуа». Глава провинциального Управления по контролю за безопасностью на производстве Пу Цзяньцзян, который руководит спасательной операцией на месте, сказал, что она продолжается уже шестой день, истекли 72 первых часа, когда можно было надеяться на успех поисков. «Хотя шансы найти живых людей становятся все более слабыми, спасатели, тем не менее, не прекращают усилия», – сказал он. Инцидент произошел днем в понедельник и был вызван продолжительными проливными дождями, спровоцировавшими оползень, под которым были погребены 37 семей в количестве 99 человек.