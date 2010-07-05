Сирия отрицает, что разместила у себя иранский радар

Сирия опровергла сообщение американского издания The Wall Street Journal о размещении на ее территории иранского радара, передает Вести. Подобная публикация является «обычной израильской фальшивкой», преследующей цель «отвлечь внимание мировой общественности от преступлений, которые творятся в Газе и на оккупированных территориях». Между тем газета «Аль-Хаят» привела заявление представителя госдепартамента Филиппа Кроули, который предупредил Дамаск «об опасности иранских планов для интересов самой Сирии». Согласно ее сведениям, информация о радаре поступила от израильских разведывательных источников. Они утверждают, что радар, установленный в середине 2009 года, позволит контролировать полеты ВВС Израиля, в том числе над Ливаном, и поможет боевикам «Хезболлах» в случае конфликта с большей точностью поражать объекты на израильской территории и воздушные цели. Вместе с ним в Сирию были поставлены различные вооружения - в рамках военно-стратегического партнерства между Дамаском и Тегераном.