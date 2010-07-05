Узбекская долгожительница отпраздновала 130-летие

Тути Юсупова, проживающая в одном из аулов Турткульского района Каракалпакстана (северо-запад Узбекистана) и по документам родившаяся 1 июля 1880 года отметила свое 130летие, передает «Газета.ru». В местной администрации считают, что она является старейшей жительницей планеты, однако эксперты обращают внимание на то, что она не подвергалась геронтологической экспертизе. Юсупова, которая, по ее словам, не претендует на мировую известность, долгие годы проработала на строительстве ирригационных сооружений.