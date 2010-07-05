Моряков судна «Полония» освободили из плена

Все захваченные в пятницу вечером пиратами на рейде нефтяного терминала в Нигерии 12 моряков экипажа германского судна «Полония» были освобождены вчера, 4 июля. Об этом официально сообщили нигерийские военные источники, передает ИТАР-ТАСС. «Могу официально подтвердить, что все они освобождены, - заявил агентству «Франс Пресс» полковник Тимоти Антигa, официальный представитель сил безопасности, развернутых в районе нефтепромыслов на юге Нигерии. - В настоящее время моряки отправлены в Бонни, главный нефтяной терминал в дельте реки Нигер, на рейде которого находится их судно». В составе экипажа «Полонии» - граждане России, Германии, Литвы, Латвии и Украины. Они были похищены в ночь с пятницы на субботу, когда сухогруз «Полония» находился на рейде в дельте реки Нигер. Украинский моряк был ранен при нападении пиратов.