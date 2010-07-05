В Одессе СБУ перехватила полтонны кокаина

Сотрудники Службы безопасности Украины и пограничники 3 июля обнаружили в Одесском морском торговом порту контрабанду - более 0,5 тонны кокаина, заваренного в металлолом. Об этом Українським Новинам сообщил представитель управления СБУ в Одесской области. «3 июля раскрыли неординарный способ перевозки кокаина и тем самым предотвратили попытку ввоза в нашу страну рекордной партии наркотика», - сообщил представитель. По его словам, проверяющим показались подозрительными контейнеры, прибывшие на судне из одной из стран Латинской Америки. В товаросопроводительных документах на груз в данных емкостях значился металлолом. «Во время совместного досмотра груза представителями СБУ и таможни досмотровая группа обнаружила огромное количество белого порошка, заваренного в металл», - сказал представитель. Экспресс-анализ показал, что найденный порошок - кокаин. Ведется следствие.