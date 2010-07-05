Могилеву посоветовали устроить в двух РУВД Киева «братскую могилу»

Политтехнологи советовали министру внутренних дел Анатолию Могилеву устроить «братскую могилу» из милиционеров в Шевченковском и Святошинском РУВД, полностью разогнав всех сотрудников отделений. Но глава МВД выбрал другой путь. Об этом в интервью Лиге заявил его главный советник Константин Стогний. Отвечая на вопрос относительно резонансных смертей в отделениях милиции по всей стране, Стогний сказал: «Так, как поступил министр по смертям в РУВД, еще ни один из его предшественников не делал: министр позволил общественности, любому журналисту включиться в следственную группу по любому делу. И будут прописаны встречи с родственниками погибшего студента, жильцами общежития, где возник конфликт. Милиция все организует. К примеру, говорят: милиция прячет земляка, который все видел своими глазами. Милиция находит и дает его журналистам: приезжайте, спрашивайте. Хочет журналист поговорить с дежурными РУВД, хочет побывать в камере, где погиб человек, - пожалуйста. Министр это все разрешил. И милиционеры понимают, что по каждому их шагу теперь может быть создана такая группа. Это будет их удерживать от каких-то незаконных действий». «Просто когда говорят, что Могилев хочет кого-то прикрыть, то я задаю вопрос: а зачем Могилеву, который проработал три месяца, какого-то негодяя или убийцу защищать? Объясните? Потому что он тоже милиционер? Ну, так мы и милиционеров сажаем! Некоторые технологи говорят: ну, зачем вы этим всем занимаетесь? Устройте там в этих отделениях «братскую могилу», увольте всех и наберите новых. Все! Выбьете козырь у всех журналистов и общественных организаций из рук», - отметил Стогний. «Да, очень логично и политтехнологически грамотно. И никто б не долбал министра. Но министр идет другим путем. Он говорит: люди, когда идут задерживать преступника, должны знать, что за ними есть министр, который их не бросит. Если они виновны, пусть сидят. Но если вины нет, нужно их защищать», - сказал советник главы МВД. При этом Стогний подчеркнул, что милиционеры должны уважать людей. «Мы над этим работаем», - сказал он.