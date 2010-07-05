Янукович-младший стал пилотом «Бегемота» и победил в гонках

Сын Президента, Виктор Янукович-младший, стал победителем соревнования среди гонщиков по бездорожью — Кубка Федерации автомобилистов Украины по трофи-рейдам «АТЛ-трофи 2010», сообщает газета «Сегодня». Младший Янукович говорит, что в обычных поездках по стране старается ездить аккуратно: «Мне хватает адреналина на бездорожье». Он пересел со своего старого джипа Wrangler (который сломался в прошлом году, и Виктор занял тогда на гонках аж 15 место) на «Бегемота» — так он ласково называет джип «Мерседес» G230. Янукович состязался в категории «TR-3» (специально подготовленные внедорожники). Несмотря на поломки (в воскресенье на половине дистанции «Бегемот» пришлось срочно чинить), Янукович-младший занял первое место. Ему вручили кубок и комплект шин, после чего победители устроили друг другу душ из шампанского.