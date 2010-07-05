Коммунисты вознамерились сделать гимн повеселее

Луганские коммунисты после установки билбордов с Лениным и Сталиным решили переписать украинский гимн. Представители КПУ считают стих Чубинского слишком печальным, а музыку Вербицкого слишком траурной, а потому объявили конкурс на новые слова главной песни страны, сообщает «Газета по-киевски». Луганские коммунисты объявили конкурс на лучший стих для гимна Украины. Одно из условий - музыкальная основа должна быть гимном Украинской Советской Социалистической Республики. А вот слова надо написать другие. Текст должен состоять из трех куплетов и трех припевов. Идея с переписыванием украинского гимна не нова. В этом году на эту тему уже высказывались некоторые украинские политики и представители творческой интеллигенции Днепропетровска. Глава Луганской областной организации Всеукраинского объединения «Свобода» Дмитрий Снегирев все это называет украинофобским наступлением, когда объектами для посягательства становятся элементы государственности - язык, герб, гимн. Идею же луганских коммунистов он расценивает, как рекламную акцию, ради поднятия низкого рейтинга. В луганском штабе Коммунистической партии действительно рассчитывают на широкое внимание общественности к конкурсу. Утверждают, что варианты гимна уже начали поступать. Текст, который победит, опубликуют в местной прессе на День Независимости. Обещают: места для слов о Ленине и партии в новом гимне не найдется, а вот позитива будет достаточно.