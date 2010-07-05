Яценюк закрыл все свои блоги из-за хакеров

Народный депутат Украины Арсений Яценюк закрыл все свои блоги из-за хакерской атаки. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу «Фронта перемен». «Сообщаем вам, что на официальные блоги лидера «Фронта перемен» Арсения Яценюка была осуществлена хакерская атака. Из-за этого принято решение об их закрытии», - сказано в сообщении. В связи с этим пресс-служба просит журналистов и пользователей Интернета «считать недостоверной всю информацию, которая в последнее время размещалась на этих блогах». В частности, речь идет об аккаунтах Яценюка в Twitter, LiveJournal, YouTube, FaceBook. В то же время в блогерских кругах предполагают, что закрытие аккаунтов Яценюка произошло не из-за хакерской атаки, а из-за доступа к этим ресурсам посторонних людей, которые, возможно, работали на него во время президентской кампании. Как известно, накануне президентских выборов произошел конфуз с аккаунтом Яценюка в Твиттере. Его пресс-служба заявила, что этот аккаунт является ненастоящим, хотя до того журналисты пользовались сообщениями из него, и команда Яценюка против этого не возражала.