Блохина отказались сделать Героем Украины

После чемпионата мира по футболу 2006 года, где сборная Украины вошла в восьмерку лучших команд планеты, наставника украинцев Олега Блохина выдвигали на звание Герой Украины, которое он так и не получил. Об этом рассказал сам Блохин в программе «В гостях у Гордона», сообщает УНИАН. «После ЧМ в Германии кто-то подавал документы, чтобы наградить меня званием Герой Украины. Но дальше дело не пошло, кому-то это было не нужно», - рассказал Блохин. Единственная награда, которую бы хотел получить Блохин, это таблички на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве с фамилиями игроков, которые творили историю украинского футбола.