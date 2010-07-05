Во вторник погода существенно не изменится

В ближайшие сутки территория Украины по-прежнему будет оставаться под влиянием теплого и влажного воздуха. Об этом, как передает Интерфакс-Украина, сообщает Укргидрометцентр. Кратковременные дожди, грозы, утром, днем в восточных, центральных и северных областях местами сильные дожди. Ветер северо-западный (на юге и востоке юго-западный), 7-12 м/с, в Украине местами шквалы 15-20 м/с, днем в отдельных районах град. Температура воздуха ночью 13-18 тепла, на побережье морей до +21; днем +22-27; в Карпатах и горах Крыма ночью 9-12 тепла, днем +14-18. В Киеве во вторник кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью 16-18 тепла, днем +24-26. По данным Центральной геофизической обсерватории, 6 июля в Киеве самая высокая температура была +33,7 в 1924 г., самая низкая +8,6 в 1893-м. В среду кратковременные грозовые дожди, в Карпатском регионе сильные дожди; днем в отдельных районах Украины град и шквалы 15-20 м/с. Ветер в западных областях северо-западный, на остальной территории юго-западный и южный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 9-15 тепла, днем +17-23; на остальной территории ночью 13-18 тепла, на побережье морей до +21, днем +22-28. В Киеве в среду кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью 16-18 тепла, днем +25-27. 5 июля температура воды в Черном и Азовском морях +23-27, в Днепре возле Киева +23.