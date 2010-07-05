На Херсонщине упал вертолет

В Херсонский области разбился вертолет. Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, сегодня около 6:10 утра вблизи села Богдановка Каховского района на территорию сельхозугодий упал вертолет КА-26. Как выяснилось, причиной падения стало столкновение вертолета фирмы «Херсонавиа» с линией электропередач мощностью 10 киловольт, которую он зацепил во время обработки полей минеральными удобрениями. 54-летний пилот с сотрясением головного мозга, ушибами позвоночника, таза и внутренних органов находится в больнице в тяжелом состоянии. На месте происшествия проводятся оперативно-следственные действия. Над восстановлением электролинии работает аварийная бригада ОАО «Херсоноблэнерго».