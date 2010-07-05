В список преступников, разыскиваемых Интерполом, затесался украинец

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) обнародовала на своем официальном сайте информацию и фотографии преступников, разыскиваемых в рамках операции Infra-Red (International Fugitive Round-Up and Arrest – Red Notices), сообщает Интерфакс-Украина. В списке значится гражданин Украины Олег Шестак (Oleh Shestak), 1955 г.р. Список содержит более 100 опасных преступников. Разыскиваемые лица сгруппированы по 29 странам. В частности, с запросами о розыске преступников обратились Австралия, Австрия, Канада, Бразилия, Германия, Белоруссия, Бельгия, Чехия, Литва, Польша, Румыния, Испания, Великобритания, США и др.