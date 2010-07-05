ЦИК: Местные выборы обойдутся стране в 1 млрд гривен

Расходы на проведение местных выборов в этом году могут составить не менее 1 млрд грн. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера, сообщает РБК-Украина. «О конкретной сумме в данный момент никто не может говорить, в данный момент нет четкого понимания, какой законодательный акт будет регулировать этот вопрос, будет ли это действующий закон о местных выборах, или это будет тот законопроект, который принят за основу и находится на рассмотрении в парламенте», - сказал Магера. По его словам, сумма расходов на проведение выборов вряд ли будет меньше 1 млрд грн. «Коридор в рамках 1 млрд 100 млн грн - 1 млрд 300 млн грн, но это все равно достаточно условные цифры на сегодняшний день», - сообщил Магера. По его словам, в бюджете должны быть средства на проведение местных выборов. Также Магера отметил, что 80% расходов на проведение выборов - это заработная плата членов избирательных комиссий. Напомним, 1 июля Верховная Рада Украины приняла постановление «О назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов в 2010 г. (31 октября 2010 г.)». За соответствующее решение проголосовали 247 депутатов из 428 зарегистрированных в зале.