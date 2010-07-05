В Херсоне откроется центр оказания помощи новорожденным

Фонд Виктора Пинчука откроет в Херсоне в среду, 7 июля, уже 21-й центр оказания помощи новорожденным «Колыбели надежды», сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда. Этот центр будет функционировать на базе Херсонской областной детской клинической больницы. Херсонская областная детская клиническая больница – лечебно-профилактическое учреждение на 540 мест, в котором сосредоточены все виды специализированной помощи детскому населению области. Единственное в регионе отделение анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных, функционирующее в этой больнице, оказывает неотложную помощь более 400 новорожденным в год, в том числе малышам с экстремально низким весом. За четыре года существования программы Фонд открыл двадцать центров в Чернигове, Владимирце (Ровенская обл.), Луцке, Полтаве, Днепропетровске, Киеве (2 центра), Черновцах, Бахчисарае, Измаиле, Одессе, Симферополе, Донецке, Хмельницком, Житомире, Черкассах, Ивано-Франковске, Николаеве, Тернополе и Сумах.