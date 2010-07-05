Одесский банк попался на обналичивании денег?

Накануне в Одессе правоохранительные органы прекратили деятельность крупного конвертационного центра с годовым оборотом от 100 до 350 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Одесской области. Так, в результате совместной операции, в которой участвовали представители Службы безопасности Украины, Налоговой милиции и Прокуратуры в Одессе были задержаны четыре человека, подозреваемые в организации работы упомянутого «конверта». Правоохранители обнаружили около 80 печатей фиктивных предприятий, 30 компьютеров, в том числе оборудованных системой банк-клиент, а также различные документы, подтверждающие незаконную экономическую деятельность. Также была изъята валюта на общую сумму около 2 млн грн. Источник в правоохранительных органах сообщает, что деятельность конвертцентра курировалась людьми из окружения руководителей одесского банка «Пивденный». В частности, при обналичивании денег использовались счета в АБ «Пивденный», а также большое количество незаконных операций проводилось через латвийский «Региональный инвестиционный банк», учредителем которого является «Пивденный». Как известно, ранее решением суда были арестованы почти 109 миллионов гривен, находящиеся на корреспондентских счетах банка «Пивденный». Кроме того, были арестованы акции, принадлежащие соучредителям банка Вадиму Мороховскому и Юрию Родину. Родину также запрещено покидать пределы Украины, информирует «Конфликт».