В 2010 году выпускники прошли тестирование успешнее, чем в 2009

Украинский центр оценивания качества образования считает, что в 2010 году результаты внешнего независимого тестирования оказались лучшими, чем в 2009 году. Об этом на пресс-конференции сказал директор центра Игорь Ликарчук, информируют Українські Новини. «Мы констатируем, что в этом году результаты внешнего тестирования лучше по сравнению с 2009 годом», - сказал он. Согласно предварительной информации центра, в 2010 году 883 абитуриента набрали 200 баллов по одному предмету, 58 абитуриентов - по 2 предметам, 3 абитуриента - по 3 предметам. При этом в центр поступило 5 тыс. 690 апелляций на результаты тестирования, что составляет 0,4% от общего числа участников тестирования, в то время как в 2009 апелляций было 0,5%. Ликарчук сообщил, что уже состоялось 2 заседания апелляционной комиссии, где рассмотрено 710 заявлений, из которых 234 удовлетворены. По его словам, в результате рассмотрения одной из апелляций было установлено, что участник тестирования набрал 200 баллов по предмету. Директор центра сообщил, что окончание рассмотрений апелляций планируется до 12 июля. Кроме того, в августе центр обнародует отчет о внешнем тестировании, и каждый желающий сможет с ним ознакомиться и проверить необходимую информацию. Как сообщалось, в 2010 году внешнее независимое тестирование проходило с 2 по 23 июня. Для прохождения тестирования были зарегистрированы 433 554 выпускника.