В ДТП на Волыни пострадали женщина и двое детей

На Волыни в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали женщина и двое детей, информирует УНИАН. Как сообщили в отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Волынской области, авария произошла накануне на автодороге в Маневецком районе. Водитель автомобиля «Славута», житель Львовской области не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля – мать и двое детей: 12-летняя дочка и 10-летний сын, жители села Запытов Львовской области, которые с телесными повреждениями были доставлены в районную больницу.