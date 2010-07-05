Губернаторы подарят Януковичу на день рождения картину

Председатели областных государственных администраций подарят Президенту Украины Виктору Януковичу на предстоящий день рождения картину. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий Близнюк, отвечая на вопрос журналистов, что он намерен подарить Президенту к юбилею (9 июля Януковичу исполнится 60 лет. – Ред.). По словам Близнюка, этот подарок будет объединенный от всех губернаторов, информирует УНИАН. «Подарим мы… Ну, так мы договорились с губернаторами, что… Ну, каждый если со своим подарком там будет чего-то… Поэтому это будет картина», - сказал председатель Донецкой облгосадминистрации.