Абитуриентам придется платить за тестирование?

Украинский центр оценивания качества образования готов инициировать введение частичной оплаты прохождения внешнего оценивания его участниками. Об этом сказал директор этого центра Игорь Ликарчук на пресс-коференции в понедельник в Киеве, информирует «Интерфакс-Украина». «Проведя внешнее оценивание-2010, мы убеждены в том, что необходимо переходить к частичной оплате стоимости проведения внешнего оценивания за счет тех, кто принимает в нем участие», - сказал он. «Это наши пожелания. Будет оно платным или нет, зависит не от нас. Это зависит от того, какое решение будет принято правительством, а может даже и парламентом», - добавил Ликарчук. При этом он подчеркнул, что размерах оплаты говорить рано. Кроме того, Ликарчук отметил: «Три теста, которых достаточно для того, чтобы стать студентом высшего учебного заведения, должны быть бесплатными. Все, что кроме этого, я не думаю, что государство должно тянуть на себе такую ношу». По словам директора Украинского центра оценивания качества образования, необходимо ввести порядок возвращения потраченных средств теми, кто зарегистрировался, но без уважительных причин не пришел на тестирование. Вместе с тем, он подчеркнул, что если бы эта норма существовала, то в 2010 году удалось бы вернуть в бюджет более 10 млн грн. Кроме того, Ликарчук отметил, что тестирование 2010 года показало, что необходимо принятие закона о внешнем тестировании, «который учитывал бы все те моменты, в том числе и защиту внешнего оценивания от давления, которое на него было и продолжается», добавив: «Давление на него (тестирование. – Ред.) в этом является беспрецедентным». Вместе с тем, он сказал, что годовой бюджет Украинского центра оценивания качества образования в 2010 составил 90 млн грн.