Ливень затопил Запорожье

В Запорожье ураганный ливень с градом, который прошел сегодня после пяти часов вечера, затопил городские улицы. Внезапно налетевший ветер с дождем, градом, грозой и молнией вновь превратил запорожские улицы в реки, поломал деревья и парализовал движение на некоторых улицах города. Об этом сообщает Репортер Запорожья. Засоренные ливневки не пропускают воду так быстро, как хотелось бы горожанам, в особенности автомобилистам. Авто утопают в маленьких уличных реках, причем некоторые из них надолго... Как рассказали горожане, движение электротранспорта затруднено. В частности, водители трамваев на время грозы и молнии берут паузу, чтобы предупредить чрезвычайные ситуации.