Янукович выразил соболезнования в связи со смертью Скопенко

Президент Украины Виктор Янукович выразил глубокие соболезнования родным и близким, коллективу Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в связи со смертью Героя Украины, академика Национальной академии наук Украины и Национальной академии педагогических наук Украины, доктора химических наук, профессора Виктора Скопенко. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе Президента. «От нас ушел талантливый ученый, выдающийся государственный и общественный деятель, самоотверженный организатор отечественного образования и науки, с именем которого тесно связана многолетняя история Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Светлая память о Викторе Васильевиче навсегда останется в наших сердцах», - сказано в соболезновании.