Милиция опровергает избиение фотокорреспондента «Фокуса»

Главное управление Министерства внутренних дел в Запорожской области опровергает факт избиения фотокорреспондента журнала «Фокус» 2 июля в Коммунарском районном отделении милиции Запорожья. Об этом говорится в сообщении отдела по связям с общественностью ГУМВД в области, информируют Українські Новини. Согласно сообщению, вечером 2 июля на площади около железнодорожного вокзала «Запорожье-1» милиция зафиксировала нарушение общественного порядка со стороны 2 мужчин, а именно - они открыто употребляли пиво. Милиция предложила мужчинам перестать употреблять напитки, но один из них, представившись фотокорреспондентом одного из центральных изданий, не предъявляя удостоверения, отказался выполнять требования милиции. После этого мужчину доставили в райотдел, где на него составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 178 Административного кодекса (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) и отпустили. Позже он обратился за медицинской помощью в Городскую клиническую больницу скорой помощи Запорожья. Опросить мужчину по поводу его заявления о получении травм милиции Запорожья не удалось, так как он выехал на место постоянного жительства в Киев. По данному факту инспекция по личному составу ГУМВД в области ведет проверку. Согласно размещенной на сайте журнала информации, вечером 2 июля корреспонденты «Фокуса» Дмитрий Стойков и Евгений Сафонов на Привокзальной площади в Запорожье дожидались поезда в Киев, возвращаясь из командировки. В 23:40 к ним подъехала машина милиции, из которой вышли сержант и прапорщик патрульно-постовой службы, которые сообщили журналистам, что те нарушают закон - пьют пиво в общественном месте. Милиционеры приказали мужчинам раскрыть свои сумки, и когда Стойков достал из рюкзака фотоаппарат, они потребовали спрятать аппаратуру, а после отказа - надели на фотокорреспондента наручники и доставили обоих в райотдел. В райотделе у них потребовали показать вещи, а на просьбу Стойкова проводить обыск при свидетелях ответили физическим насилием. «Милиционер усадил фотографа на стул и несколько раз ударил кулаком в грудь и в голову», - говорится в сообщении редакции. Журналистов продержали в коридоре райотдела более 3 часов, не разрешая пользоваться мобильными телефонами, после чего выпустили. Ночью 3 июля Стойков обратился за медицинской помощью в городскую больницу скорой помощи Запорожья, где врачи установили ушибы мягких тканей головы, туловища, верхних конечностей и алкогольное опьянение. По данным «Фокуса», сейчас по факту избиения журналиста проводится прокурорская проверка.