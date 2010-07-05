В Крыму задержаны «черные археологи»

Крымские пограничники задержали двоих жителей Севастополя, «черных археологов», которые занимались незаконным подъемом со дна моря оружия времен Великой отечественной войны. Как сообщает пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины, «черные археологи» были задержаны на участке ответственности отдела пограничной службы «Севастополь». «На момент задержания нарушители перегружали добычу из плавсредства в автомобиль «Газель». Среди 420 кг металлолома, который подняли со дна моря 24 и 27-летние жители Севастополя, были немецкая 20-миллиметровая зенитная установка и 6 пулеметных стволов», - говорится в сообщении. Задержанных севастопольцев пограничники передали в милицию, а зенитную установку и стволы - сотрудникам комитета по охране культурного наследия Крыма. Обстоятельства правонарушения выясняются, информирует «Интерфакс-Украина».