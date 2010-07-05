С начала года в мире погибли 59 журналистов

С начала 2010 года в мире погибли 59 журналистов. Об этом говорится в докладе Press Emblem Campaign, размещенном на официальном сайте этой организации. Самой опасной страной журналистов оказалась Мексика - там за полгода погибли девять представителей СИИ. В Гондурасе погибли восемь журналистов, в Пакистане – шесть, в Нигерии и на Филиппинах - четыре. По данным PEC, также три журналиста были убиты в России и три в Колумбии. В Ираке, Непале, Таиланде и Венесуэле были убиты по два журналиста. Всего убийства были совершены в 25 странах. Лидируют по показателям страны Латинской Америки - в целом там совершено 25 убийств журналистов за полгода, сообщает «Газета.ru».