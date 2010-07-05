Тело шахматиста Бобби Фишера эксгумировано для проведения анализа ДНК

Тело шахматиста Бобби Фишера, который умер два года назад, эксгумировано по решению Верховного суда Исландии. Как сообщает полиция, решение об эксгумации было принято в июне для проведения тестов на отцовство, передает «Lenta.ru». Филиппинка Мэрилин Йонг уверяет, что Фишер является отцом ее 9-летней дочери. Она претендует на часть наследства шахматиста, которое оценивается приблизительно в $2 млн. В споре за наследство также участвуют бывшая жена Фишера, два его племянника. Кроме того власти США уверены, что часть наследства должна пойти в счет погашения налоговых долгов шахматиста. Фишер умер в 2008 году в Рейкьявике в возрасте 64 лет, не оставив завещания.