Футбольные награды «Бриллиантовый мяч» и «Золотой мяч» объединены

В понедельник в Йоханнесбурге президент ФИФА Йозеф Блаттер и глава компании «Амари Групп», которая владеет журналом France Football, Мари Амари подписали соглашение об объединении двух самых престижных личных футбольных наград мира – «Бриллиантового мяча» (приз ФИФА лучшему футболисту мира) и «Золотого мяча» (приз France Football лучшему игроку Европы) в одну, передает «Lenta.ru». 10 января 2011 года ФИФА и France Football впервые вручат единый «Золотой мяч» лучшему игроку мира. Как пояснили Блаттер и представитель журнала France Football, с этого момента будут проводитьcя объединенные голосования главных тренеров и капитанов сборных, а также журналистов. При этом в голосовании будут принимать участие представители прессы со всего мира. Данное соглашение будет действовать в течение четырех лет до проведения следующего чемпионата мира, после чего, скорее всего, будет продлено. Как пояснил Блаттер, «Золотой мяч» будет вручаться лучшему футболисту мира, что же касается лучшей футболистки, то для этого будет сделан новый специальный приз. Над этим в данный момент ведется работа. Также 10 января 2011 года будет названа символическая сборная, составленная из 11 лучших игроков мира, и лучший тренер, которым тоже будут вручены специальные награды.