Фигурант дела о подрыве «Невского экспресса» обжаловал отказ в УДО

Житель Ингушетии Макшарип Хидриев, который является одним из фигурантов дела о подрыве «Невского экспресса» в 2007 году и отбывает наказание в Валдайской колонии общего режима, обжаловал решение Валдайского райсуда, который 22 июня отказал ему в условно-досрочном освобождении (УДО), сообщил во вторник представитель суда, передает Newsru.com. «Жалоба Хидриева была получена во вторник, дата ее рассмотрения в коллегии Новгородского облсуда, возможно, станет известна в течение недели», – сказал он. Новгородский облсуд 15 января 2010 года за недоказанностью оправдал Хидриева по обвинениям в теракте и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. В то же время суд признал Хидриева виновным в незаконном обороте взрывчатки и приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Верховный суд 31 марта оставил приговор без изменений. К моменту вынесения приговора Хидриев более двух лет провел под стражей, что стало основанием подачи ходатайства об УДО. Валдайский райсуд 22 июня отказал Хидриеву в УДО.