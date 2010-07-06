На Кубе сократилось число политических заключенных

По данным неправительственной комиссии по правам человека, с начала года количество политзаключенных на Кубе сократилось с нескольких сотен до 167 человек, передает «Газета.ru». Об этом стало известно незадолго до визита министра иностранных дел Испании на Кубу, который, как ожидается, выступит с призывом еще больше сократить число политзаключенных. По мнению членов комиссии, это сокращение может объясняться сменой тактики политических репрессий – с длительного тюремного заключения на запугивание.