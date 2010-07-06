Командир МКС получил любовное письмо от молодой поклонницы

Командир Международной космической станции Александр Скворцов получил признание в любви от 17-летней москвички. Письмо она отправила на борт орбитального комплекса в рамках акции «Почтовый ящик МКС». По словам девушки она влюбилась в Скворцова в день старта группы космонавтов. Она предложила командиру МКС дружить и переписываться, передает Utro.ru. Как уточнила пресс-секретарь Мемориального музея космонавтики (ММК) Татьяна Гавриш, «почтовый ящик МКС» действует с 18 июня 2010 года, а вопросы космонавтам, а также письма на орбиту может отправить любой желающий.