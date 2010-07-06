В Ингушетии втрое подорожал калым

В Ингушетии на общереспубликанской конференции мусульман было принято решение увеличить размер калыма - выкупа, выплачиваемого семье невесты - до 40 тысяч рублей, сообщает ИТАР-ТАСС. В течение последних десяти лет размер калыма в Ингушетии не менялся и составлял 12,5 тысячи рублей. На конференции присутствовали делегаты от всех населенных пунктов Ингушетии, представители муфтията, органов власти, а также президент республики Юнус-Бек Евкуров. Он отметил, что поддерживает инициативу увеличения размера калыма, однако раскритиковал существующую в Ингушетии практику похищения девушек для вступления в брак, передает «Lenta.ru». Традиция уплаты выкупа за невесту распространена по всей России, однако в большинстве регионов она существует лишь в символическом виде. Первые попытки ограничить размер калыма в Ингушетии относятся к концу XIX века. Также на конференции было принято решение увеличить сумму выкупа кровной мести, после выплаты которой семья погибшего отказывается от претензий к виновнику смерти своего родственника. Ранее она колебалась в пределах от 50 тысяч рублей до 200 тысяч, тогда как теперь размер компенсации может составить до 1 миллиона рублей.