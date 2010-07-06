Днепропетровскую область затопило

В Днепропетровской области в результате сложных погодных условий произошло подтопление 42 частных жилых домов, 8 квартир в коммунальных двухэтажных жилых домах и 102 приусадебных участков, передают «Подробности». Как сообщает пресс-служба МЧС, в результате падения дерева на линию электропередач 1 человек погиб от поражения электрическим током. Кроме того, был поврежден газопровод низкого давления (диаметр 57 мм), вследствие чего без газоснабжения остались два одноэтажных жилых дома. Из подтопленных домов были отселены 9 человек. К ликвидации последствий привлечен 51 человек личного состава и 17 единиц техники МЧС. На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС в Днепропетровской области.