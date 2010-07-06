На Донетчине обрушился лицей

Сегодня в 1:25 в городе Кировское Донецкой области в четырехэтажном здании горного профессионального лицея (построен в 1970 году) произошло обрушение фасадной части, межэтажного перекрытия, крыши и кровли общей площадью 180 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Как сообщает Лига со ссылкой на пресс-службу МЧС, в отношении этого лицея в 2008-м и 2010 годах составлялись экспертные выводы относительно проседания грунта и нарушения целостности здания лицея. С 1 июля 2010 года субподрядной фирмой «Тенон» города Енакиево был начат капитальный ремонт по укреплению стен лицея.