В Китае казнят владельцев шахты, на которой погибли 20 горняков

В Китае вынесен приговор владельцам угольной шахты, где в апреле этого года погибли 20 горняков. Суд приговорил двух главных акционеров шахты к смертной казни, сообщает агентство Новый регион. Напомним, что 17 апреля 2010 года на складе шахты сдетонировала взрывчатка, использовавшаяся для подземных работ. В результате взрыва погибли 20 человек. В ходе расследования выяснилось, что предприятие работало незаконно. Суд признал виновными во взрыве 10 человек. Восьмерых подсудимых приговорили к различным срокам тюремного заключения, включая пожизненное. Двоим вынесли смертный приговор.