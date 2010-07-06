Украинцы снова начали ходить в кино

В первом полугодии этого года украинские кинотеатры посетило более 9 млн зрителей, что на 28% больше, чем за этот же период прошлого года. Об этом свидетельствуют предоставленные УНИАН данные международной ассоциации производителей и дистрибьюторов фильмов Motion Picture Association (Брюссель, Бельгия). Согласно обнародованной этой организацией информации, за первые шесть месяцев нынешнего года общая сумма поступлений от кинопроката составила 309,5 млн грн, что на 62% больше, чем за первое полугодие прошлого года. По данным Motion Picture Association, до 29% всех фильмов, которые демонстрировались в украинских кинотеатрах в первом полугодии, были российского производства, соответственно шли в прокате языке оригинала (русском) с украинскими субтитрами. Опрошенные УНИАН эксперты прогнозируют дальнейший рост во втором полугодии этого года рынка кинопроката в Украине при условии, что на нем не будут резко меняться правила игры.