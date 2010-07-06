«Регионалы» скинулись Януковичу на подарок

9 июля Виктор Янукович отметит 60-летний юбилей. Праздновать будет три дня: 9 июля в Киеве, а 10—11-го — в Крыму, сообщил газете «Сегодня» источник на Банковой: «В пятницу в столице состоится встреча с президентом Евросоюза Германом ван Ромпеем, а вечером Янукович будет праздновать день рождения в кругу семьи в «Межигорье». А на следующий день будет в Крыму». Список гостей пока точно не известен. Украинский политбомонд, скорее всего, будет поздравлять Януковича на Банковой 9 июля. А вот первые лица соседних стран должны приехать к юбиляру в Крым. «Президент сейчас вылетает на саммит в Казахстан. Эта поездка совпадает с днем рождения Нурсултана Назарбаева — 6 июля. Скорее всего, Назарбаев сделает ответный визит в Украину. Поздравят Президента и российские соседи. Пока непонятно, кто будет: возможно, Медведев с Путиным или кто-то один из них», — сообщил нам источник на Банковой. Торжества по случаю дня рождения, по данным наших источников в Крыму, пройдут на госдаче №11 «Заря» в Форосе — она самая новая. «Неподалеку там находится пансионат «Южный» (2-местный номер «люкс» стоит около 1000 грн в сутки. — Ред.), где могут разместиться украинские vip-ы. Кроме того, есть комплекс дач «Тесели», который арендуют россияне, там спокойно смогут устроить российских гостей», — сообщили источники газеты в крымской власти. Политбомонд уже вовсю готовит подарки Президенту: фракция Партии регионов сбросилась на серебряный чайный сервиз отечественного производства. «Я тоже приготовил подарок Виктору Федоровичу, — рассказал нам нардеп-«регионал» Ян Табачник. — Это оберег, связанный с христианскими традициями». Как заявил председатель Донецкой ОГА Анатолий Близнюк, губернаторы тоже подготовили общий подарок — картину, правда, что на ней будет изображено — секрет. Кто будет радовать слух и глаз Януковича — пока неизвестно. Но в Интернете появилась информация, что на праздничном концерте в Крыму споют Николай Басков и Алла Пугачева (которая в последние годы была близка с Юлией Тимошенко, но после выборов, говорят, с ней поссорилась). Правда, «Сегодня» этот слух пока никто не подтвердил. Возможно, для Януковича споет его любимица Таисия Повалий. «9 июля — открытие «Славянского базара». Тая будет участвовать в концерте. Но постараемся успеть и поздравить Президента», — сказал нам ее супруг и продюсер Игорь Лихута.