Под Радой протестуют против принятия закона о местных выборах

Более 200 представителей общественных организаций во вторник пикетируют Верховную Раду Украины, протестуя против принятия закона о выборах в местные советы. Как передает Интерфакс-Украина, участники акции скандируют: «Мы победим!», «Донбасс не пройдет» и держат плакаты: «Украину объединит новая элита», «Мы против выбора без выборов», «Прощай, мечта о демократии, и снова здравствуй, партократия». В акции принимают участие представители Гражданского форума Ивано-Франковска, Форума спасения Киева, «Интернет-партия Украины», общественная организация «Харьковское созвездие». Во время пикетирования Верховной Рады к митингующим подошел народный депутат Украины, первый заместитель главы фракции Партии регионов Михаил Чечетов чтобы узнать, чего требуют пикетирующие. Он отметил, что закон о выборах в местные советы, который принят в первом чтении, дает возможность людям беспрепятственно выдвигать в депутаты в мэры простых людей. «Это максимальное выдвижение со стороны людей», - отметил депутат. Он также попросил митингующих «давить на Тимошенко, чтобы она не чудила». Как сообщалось, 1 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о проведении выборов в Верховную Раду АРК, местные советы, сельских, поселковых, городских голов по мажоритарно-пропорциональной избирательной системе.