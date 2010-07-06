Донетчину заедает саранча

В пяти районах Донецкой области отмечается нашествие саранчи. Как передает УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника областной инспекции защиты растений Анатолий Манько. По данным сайта «Мариуполь-Экспресс», нашествие саранчи зарегистрировано в Марьинском, Волновахском, Первмайском, Старобешевском и Тельмановском районах на общей площади 70 га. По словам Манько, единичные особи саранчи выявлены также в Мариуполе. «В каждом районе у нас действуют пункты сигнализации и прогноза, где наши инспекторы следят за развитием вредителей и болезней, к которым относится и саранча», - пояснил Манько. Он также отметил, что очаги саранчи в регионе регистрируются последние три года, что связано с жаркой погодой. «Жара способствует размножению саранчи, однако на сегодняшний день ситуация под контролем, и для сельхоз угодий области угрозы нет», - сказал Манько.