Жители Бердянска лицезрели Людмилу Янукович

Супруга Президента Людмила Янукович посетила Бердянск (Запорожская обл.), чтобы принять участие в освящении храма Святой Троицы, сообщает Лига. Первую леди встречали глава Запорожского облсовета Павел Матвиенко и руководитель аппарата облгосадминистрации Станислав Лимарчук. В Украине Людмила Янукович показывается на публике нечасто, за рубежом - и того реже. Хотя изначально, в первые дни после победы Виктора Януковича на президентских выборах, ближайшее окружение нового главы государства убеждало, что его супруга получит все права и привилегии первой леди страны. К примеру, будет принимать участие в мероприятиях при участии Президента, как этого требует протокол. Однако даже в таких протокольных мероприятиях Людмила Янукович не участвует - во всяком случае, рядом с Виктором Януковичем в последние месяцы замечена не была. Последний зарубежный визит, информация о котором прошла в прессе, она нанесла в Норвегию, где посетила знаменитый парк «философских скульптур» Вигеландпарк - один из известнейших норвежских парков, в котором содержатся около 250 скульптурных групп. Более публичную жизнь первая леди ведет в родном Донбассе. В Донецке она по-прежнему занимается благотворительным фондом «От сердца к сердцу». А недавно она вступила в ряды клуба «Интеллигент», открытого на базе лицея при Донецком государственном университете. Поездка Людмилы Янукович в Бердянск была посвящена «делам духовным». Церемонию освящения храма Святой Троицы, которую посетила супруга Президента Украины, провел предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) Блаженнейший Митрополит Владимир.