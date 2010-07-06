Автомобилисты Украины нашли управу на АЗС, торгующие некачественным бензином

C осени 2009 года независимые украинские эксперты Автомобильного социального портала AutoVisio взяли более 1000 проб бензина разных марок на отечественных АЗС. Проверялось горючее на автозаправках Киева, Днепропетровска, Запорожья, Харькова и Донецка. В итоге самым «безопасным» городом оказался Днепропетровск. Там комиссия не обнаружила ни одной АЗС, торгующей некачественным бензином. В столице автозаправок, не гнушающихся разливать второсортное топливо, оказалось 3,5%. Запорожье и Донецк разделили третье место – в этих городах 13% станций продают бензин низкого качества. На последнем месте - Харьков – тут 17% халтурщиков. Несмотря на то, что пока основные нарушители бензоспокойствия – АЗС-одиночки, автолюбители не хотят подвергать своих железных коней даже минимальному риску. Деятельности недобросовестных торговцев нефтепродуктами противостоят с помощью Автомобильного социального портала AutoVisio. Тут во всенародном голосовании автомобилисты Украины высказывают свое мнение о топливе, которым ежедневно заправляют авто. Кроме того, любой участник голосования может предложить свои конструктивные варианты по эффективному влиянию на ситуацию и поучаствовать в обсуждении различных методов контроля качества топлива на украинских АЗС. За первые дни недели голосования успели высказаться около 15 тысяч автомобилистов. Тем самым подтвердив – плохой бензин в Украине есть, и с этим нужно бороться сообща. Напомним, первая в Украине социальная сеть автомобилистов занимает второе место в отрасли «Потребительские товары и услуги» всеукраинского рейтинга брендов «Все цвета брендов». Автомобильный социальный портал AutoVisio был запущен в сентябре прошлого года, его пользователи самостоятельно формируют наполнение сайта, модерируют публикуемые материалы и оценивают достоверность данных, что гарантирует незаангажированность информации и публикацию действительно важных для автомобилистов новостей.