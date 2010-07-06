Украине вернули 11-летнюю систему образования

Верховная Рада сегодня приняла решение о возвращении к 11-летней системе образования вместо 12-летней, которая была введена несколько лет назад, сообщает агентство Новый регион . Соответствующее решение поддержали 248 депутатов. Сторонники возвращения к 11-летней системе пояснили, что в сельских школах, как правило, нет желающих идти в 12-е классы. Кроме того, при окончании школы многие ученицы достигают брачного возраста в 17 лет, имеют детей. «Я уверен, что Президент перепишет этот закон», – заявил вице-спикер Адам Мартынюк после голосования.