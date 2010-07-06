В ближайшие дни Украину продолжит поливать и подтапливать

В ближайшие сутки над территорией Украины будет господствовать теплый и влажный атлантический воздух в поле пониженного давления, сообщает Интерфакс-Украина. В среду, 7 июля, в западных областях грозовые дожди, местами сильные, в Карпатах очень сильные; ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +10-15, днём +18-23; в Карпатах ночью +7-12, днём +10-15. На остальной территории кратковременные дожди, грозы; ветер юго-западный, 7-12 м/с; температура ночью +13-18, на побережье морей до +22, днём +22-27, в Крыму и на юго-востоке до +29. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В Киеве кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +15-17, днём +24-26. По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 7 июля самая высокая температура была +33,9 в 1924 году, самая низкая +7,9 в 1912 году. В четверг, 8 июля, кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; лишь на востоке преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный, 3-10 м/с. Температура в западных областях ночью +10-16, днем +20-23; на остальной территории ночью +13-19, днем +23-29, в юго-восточной части и Крыму ночью +16-21, днем около +30. В Киеве кратковременный дождь, гроза (ночью местами небольшой дождь). Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью +16-18, днем +25-27. 6 июля температура воды в Черном и Азовском морях +23-27, в Днепре возле Киева +24.