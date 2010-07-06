Украинцы против повышения пенсионного возраста

93% украинцев выступают против повышения пенсионного возраста. Таковы результаты национального ежемесячного исследования «Омнибус», проведенного компанией TNS. Как сообщили в пресс-службе TNS, в том, что пенсионный возраст не нужно повышать, уверены 93,4% украинцев. При этом 2,8% опрошенных заявили, что его нужно повысить и для мужчин, и для женщин, 0,7% - только для мужчин, еще 0,7% - только для женщин, 2,4% - затруднились с ответом. В то же время, 66% украинцев считают, что 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин - это именно тот возраст, когда следует выходить на пенсию. 30% опрошенных полагают, что 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин - это слишком поздно, чтобы выходить на пенсию, 2% считают, что слишком рано, и 2% - затруднились с ответом. Вместе с тем, 89,2% респондентов согласны с утверждением, что женщины должны выходить на пенсию раньше, 6,5% респондентов считают, что пенсионный возраст мужчин и женщин должен быть одинаковым, и 4,3% - затруднились с ответом. Опрос проводился в мае 2010 года, опрошены 1,2 тыс. респондентов в возрасте 16-75 лет. Опрос проводится методом интервью «лицом к лицу» на дому у респондентов. Погрешность выборки не превышает 3%, сообщает Лига.