На Дунае грызуны покидают свои норы в дамбе

Министерство по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий Чернобыльской катастрофы ожидает пика уровня воды в Дунае в Одесской области 7-8 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МинЧС. Во вторник с рабочим визитом в Одесской области находится министр по чрезвычайным ситуациям Нестор Шуфрич. По его словам, уровень воды в Дунае превысил прогнозный: в ночь с 5 на 6 июля был зафиксирован уровень 6,17 м, в то время как наихудший прогноз составлял 6,06 м. 7-8 июля ожидается повышение уровня воды до 6,2 м. На данный же момент он снизился на 2 см до 6,15 м, информируют Українські Новини. «Мы связываем это с тем, что начали работать гидросооружения на румынской стороне», - заявил министр. Он отметил также важность работы по укреплению дамбы представителей Государственного комитета водного хозяйства, которые подняли дамбу на 1 м. По мнению Шуфрича, оперативное решение этой задачи позволило уберечь пригороды Измаила от подтоплений. Кроме того, по его словам, наблюдается ситуация, когда грызуны покидают свои норы в дамбе. «То, что идут грызуны, означает, что дамба насыщена водой», - заявил министр. Шуфрич заверил в готовности МинЧС к прорыву дамбы и эвакуации людей. «Инфраструктура, к сожалению, пострадает, в серьезном ремонте уже будет нуждаться дорога «Измаил - Рени». Но благодаря координации с органами местного самоуправления мы готовы к любому развитию событий», - заверил министр. Он добавил, что если все же прорыв дамбы случится, пострадает 18 населенных пунктов от Рени до Измаила, особенно села Орловка, Новосельское и Новая Некрасовка. «У нас есть временной запас: пока вода дойдет до первых 300 домов, мы успеем отреагировать и вывезти людей во временные места жительства - школы и санатории», - заверил Шуфрич. По словам министра, если румынская сторона будет работать более активно, уровень воды к 9 июля может быть ниже ожидаемого. С 9-10 июля ожидается снижение уровня воды в Дунае с 6,15 м до 2,8 м. Как сообщалось, Кабмин выделил 67 млн гривен на противопаводковые меры в бассейне Дуная в Одесской области.