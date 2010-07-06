На Одесщине Дунай затопил порт

Дунай подтопил все причалы Ренийского порта в Одесской области, частично затоплена внутренняя территория порта и промышленная зона города Рени. В настоящее время уровень воды в Дунае превышает критическую отметку на 65 сантиметров. В настоящее время спасатели откачивают воду и укрепляют дунайскую дамбу. Также в течение суток резко поднялся уровень воды в Днестре. Пик наводнения там ожидают 7-8 июля. Во вторник на территории Одесской области объявили штормовое предупреждение - синоптики прогнозируют сильные ливни и град, сообщает Лига.